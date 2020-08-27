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Хорваты Модрич и Ракитич попросили освободить их от участия в ближайших матчах Лиги наций

Хорваты Модрич и Ракитич попросили освободить их от участия в ближайших матчах Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Полузащитник «Реала» Лука Модрич и хавбек «Барселоны» Иван Ракитич не помогут сборной Хорватии в матчах Лиги наций с Португалией и Францией, сообщает пресс-служба национальной команды на странице в «Твиттере».

Оба футболиста попросили главного тренера Златко Далича освободить их от участия в этих встречах. За сборную также не сыграет защитник Марин Понграчич, пропускающий матчи из-за болезни. Вместо них вызваны Антонио Чолак, Анте Будимир и Миле Шкорич.

Стало известно, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич и защитник «Зенита» Деян Ловрен вызваны в сборную Хорватии для участия в матчах Лиги наций с Португалией и Францией.

Матч с португальцами состоится в Порту 5 сентября. С французами подопечные Златко Далича сыграют в Сен-Дени 8 сентября.

Влашич и Ловрен вызваны в сборную Хорватии, Уремович — в расширенном списке
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