«Ювентус» показал прибытие Маккенни в аэропорт Турина

Полузащитник «Шальке-04» Уэстон Маккенни прибыл в Италию, чтобы пройти медицинское обследование для перехода в «Ювентус».
Пресс-служба «Ювентуса» выложила в «Твиттере» видеоролик, в котором Маккенни встречают журналисты в аэропорту Турина.
Сообщалось, что немецкий и итальянский клубы достигли принципиальное соглашение о будущем футболиста из США. «Ювентус» намерен получить игрока в аренду (€ 3 млн) с дальнейшим правом выкупа (€ 18 млн). Интерес к Маккенни также демонстрируют клубы английской Премьер-лиги. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 20 млн.
В сезоне-2019/2020 Маккенни в 38 матчах в футболке «Шальке-04» забил четыре мяча. В составе сборной США игрок вышел на поле четыре раза и забил три мяча.
- 27 августа 2020
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