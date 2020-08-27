«Ювентус» и «Шальке-04» договорились об аренде Маккенни
Полузащитник «Шальке-04» Уэстон Маккенни в ближайшее время отправится в Италию, чтобы пройти медицинское обследование для перехода в «Ювентус». Клубы достигли принципиального соглашения о будущем футболиста из США, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
«Ювентус» намерен получить игрока в аренду (€ 3 млн) с дальнейшим правом выкупа (€ 18 млн). Интерес к Маккенни также демонстрируют клубы английской Премьер-лиги. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 20 млн.
В сезоне-2019/2020 Маккенни провёл 38 матчей в футболе «Шальке-04», отметившись четырьмя забитыми мячами. В составе сборной США игрок вышел на поле четыре раза, забив три гола.
«Ливерпуль» и ещё три английских клуба интересуются полузащитником «Шальке-04» Маккенни
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