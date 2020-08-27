Мюллер — о победе 8:2 в матче с «Барселоной»: они были очень расслаблены перед встречей
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отметил, что игроки «Барселоны» выглядели очень расслабленными перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, каталонцы проиграли немецкой команде со счётом 2:8 и покинули турнир.
«Поздравляю нашего тренера. Был один момент: мы уже десять минут разминались, а «Барселона» только вышла на поле для разминки. Они были очень расслаблены. Это не должно ничего значить. Матч мог закончится иначе, но, думаю, мы сильно проголодались», — приводит слова Мюллера Marca.
Напомним, «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов сезона-2019/2020, со счётом 1:0 обыграв в финале турнира «Пари Сен-Жермен». Единственный гол в матче забил французский игрок «Баварии» Кингсли Коман.
Сетьен — о разгроме 2:8 в Лиге чемпионов: «Бавария» забила больше голов, чем заслуживала
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