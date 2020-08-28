Гол Натхо принёс «Партизану» победу в матче квалификации Лиги Европы

В матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы «Партизан» принимал «Рижскую футбольную школу». Встреча прошла на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол в матче забил полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо, известный в России по выступлениям за «Рубин» и ЦСКА. На 51-й минуте Натхо успешно реализовал пенальти.



Таким образом, «Партизан» вышел в следующий отборочный раунд Лиги Европы. «Рижская футбольная школа» покинула турнир.

Натхо выступал за московский ЦСКА с 2014 по 2018 год, а до этого представлял «Рубин» (2010–2013). С казанским клубом израильтянин выигрывал Кубок и Суперкубок России в 2012 году, а с москвичами — чемпионат в 2016 году.