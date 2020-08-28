Роналдиньо поблагодарил всех за поддержку и представил тизер собственного фильма

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо выразил благодарность всем поклонникам за оказанную поддержку во время своего 5-месячного заключения под домашним арестом в Парагвае, а также представил тизер собственного документального фильма.
«Слава Богу, этот сложный этап подходит к концу. У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас за всю заботу и поддержку, которые я получил за последние несколько месяцев. Вы останетесь навсегда в моём сердце! Пользуясь моментом счастья, я хочу поделиться с вами тизером фильма, в котором рассказывается моя история, благодаря вашей поддержке. Надеюсь, вам понравится, и вы скоро сможете его посмотреть», — написал Роналдиньо в «Твиттере», прикрепив видеоролик.
Напомним, что Роналдиньо был арестован в марте вместе с братом за использование поддельных паспортов на границе с Парагваем в аэропорту Асунсьона. 9 апреля стало известно, что Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейре вышли из парагвайской тюрьмы под залог в размере $ 1,6 млн. Братья находились под домашним арестом в лучшем отеле Асуньсьона — «Палмарога». Номер там стоит от 80 долларов за ночь. Люкс, в котором проживал Роналдиньо, стоит $ 380 за ночь.
25 августа, стало известно, что Парагвайский суд постановил освободить Роналдиньо и снять с него все обвинения.
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