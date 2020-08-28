Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналдиньо поблагодарил всех за поддержку и представил тизер собственного фильма

Роналдиньо поблагодарил всех за поддержку и представил тизер собственного фильма
Футбол / Южная Америка 0

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо выразил благодарность всем поклонникам за оказанную поддержку во время своего 5-месячного заключения под домашним арестом в Парагвае, а также представил тизер собственного документального фильма.

«Слава Богу, этот сложный этап подходит к концу. У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас за всю заботу и поддержку, которые я получил за последние несколько месяцев. Вы останетесь навсегда в моём сердце! Пользуясь моментом счастья, я хочу поделиться с вами тизером фильма, в котором рассказывается моя история, благодаря вашей поддержке. Надеюсь, вам понравится, и вы скоро сможете его посмотреть», — написал Роналдиньо в «Твиттере», прикрепив видеоролик.

Напомним, что Роналдиньо был арестован в марте вместе с братом за использование поддельных паспортов на границе с Парагваем в аэропорту Асунсьона. 9 апреля стало известно, что Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейре вышли из парагвайской тюрьмы под залог в размере $ 1,6 млн. Братья находились под домашним арестом в лучшем отеле Асуньсьона — «Палмарога». Номер там стоит от 80 долларов за ночь. Люкс, в котором проживал Роналдиньо, стоит $ 380 за ночь.

25 августа, стало известно, что Парагвайский суд постановил освободить Роналдиньо и снять с него все обвинения.

Роналдиньо вернётся в Бразилию спустя 5 месяцев заключения в Парагвае
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020