Куадрадо: как и в случае с Роналду, не могу представить себе Месси в «Ювентусе»

32-летний колумбийский полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо выразил мнение о возможном переходе в туринский клуб аргентинца Лионеля Месси.

«Я вообще не могу себе этого представить. Серьёзно, не представляю себе это. Как и в случае с Криштиану, многие люди не поверили, но внезапно он перешёл в «Ювентус».

Также колумбиец прокомментировал назначение Андреа Пирло на пост главного тренера «Ювентуса».

«У меня ещё не было возможности поговорить с ним. Когда придёт мой черёд, я обязательно скажу ему, где мне гораздо удобнее играть. Надеюсь, на то, зная, каким он был хорошим игроком, что он может внести свой вклад в игру команды, и что совместно мы сможем завоевать много титулов», — приводит слова Куадрадо Goal.