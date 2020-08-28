Куадрадо: как и в случае с Роналду, не могу представить себе Месси в «Ювентусе»
32-летний колумбийский полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо выразил мнение о возможном переходе в туринский клуб аргентинца Лионеля Месси.
«Я вообще не могу себе этого представить. Серьёзно, не представляю себе это. Как и в случае с Криштиану, многие люди не поверили, но внезапно он перешёл в «Ювентус».
Также колумбиец прокомментировал назначение Андреа Пирло на пост главного тренера «Ювентуса».
«У меня ещё не было возможности поговорить с ним. Когда придёт мой черёд, я обязательно скажу ему, где мне гораздо удобнее играть. Надеюсь, на то, зная, каким он был хорошим игроком, что он может внести свой вклад в игру команды, и что совместно мы сможем завоевать много титулов», — приводит слова Куадрадо Goal.
Щенсны и Куадрадо спародировали празднование Роналду после его ошибки на тренировке
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