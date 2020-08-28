«Химки» пополнили состав новым нападающим
Нападающий «Зенита-2» Илья Воробьёв перешёл в «Химки» на правах аренды. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба красно-чёрных.
Воробьёв является воспитанником «Зенита», а его молодёжная команда стала первым клубом Ильи во взрослом футболе. В сезоне-2019/2020 нападающий появился на поле 15 раз и отметился шестью забитыми мячами (все с игры). В текущем розыгрыше ПФЛ 21-летний форвард за три матча забил два гола (один с пенальти) и отдал результативную передачу.
«Химки» проведут следующий матч с «Ротором» 29 августа в родных стенах в шестом туре Российской Премьер-Лиги. Клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав за пять матчей всего два очка.
«Химки» упустили победу над тульским «Арсеналом»
- 28 августа 2020
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