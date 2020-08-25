«Галатасарай» интересуется Иваном Ракитичем

«Галатасарай» заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По данным источника, турецкий клуб начал переговоры с агентом Ракитича, однако сам футболист мечтает о возвращении в «Севилью».

Ракитич выступал в составе «Севильи» с 2011 по 2014 год. До этого хорват защищал цвета «Шальке» и «Базеля». Контракт игрока с «Барселоной» действителен до лета 2021 года.

В сезоне-2019/2020 Ракитич провёл 42 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором одного забитого мяча и отдал пять результативных передач.

Сообщалось, что Ракитич вместе с Самюэлем Юмтити, Артуро Видалем и Луисом Суаресом не входит в планы главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана на следующий сезон.