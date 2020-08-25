«Галатасарай» интересуется Иваном Ракитичем
«Галатасарай» заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По данным источника, турецкий клуб начал переговоры с агентом Ракитича, однако сам футболист мечтает о возвращении в «Севилью».
Ракитич выступал в составе «Севильи» с 2011 по 2014 год. До этого хорват защищал цвета «Шальке» и «Базеля». Контракт игрока с «Барселоной» действителен до лета 2021 года.
В сезоне-2019/2020 Ракитич провёл 42 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором одного забитого мяча и отдал пять результативных передач.
Сообщалось, что Ракитич вместе с Самюэлем Юмтити, Артуро Видалем и Луисом Суаресом не входит в планы главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана на следующий сезон.
Суарес, Ракитич, Видаль и Юмтити не входят в планы Кумана в «Барселоне»
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