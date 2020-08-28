Дмитрий Баринов перенёс операцию на крестообразной связке в римской клинике
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима (Италия), сообщает пресс-служба «железнодорожников» в «Инстаграме».
«Через несколько дней его выпишут из клиники, и он начнёт первый этап реабилитации в Риме, после чего вернётся в расположение команды», — говорится в сообщении.
Посмотреть фотографию можно на странице «Локомотива» в "Инстаграме".
Разрыв передней крестообразной связки колена был диагностирован у Баринова после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).
В матче 5-го тура РПЛ «Локомотив» дома уступил грозненскому «Ахмату» (2:3). 30 августа столичному клубу предстоит встреча с петербургским «Зенитом».
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