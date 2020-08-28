Криштиану Роналду не попал в сборную сезона Лиги чемпионов

УЕФА объявил символическую сборную сезона-2019/2020 в Лиге чемпионов. В команду попали 23 футболиста, среди которых не оказалось нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Вратари: Нойер («Бавария»), Облак («Атлетико»), Лопеш («Лион»)
Защитники: Дэвис, Алаба, Киммих (все — («Бавария»), ван Дейк («Ливерпуль»), Юпамекано, Анхелиньо (оба — «РБ Лейпциг»)
Полузащитники: Алькантара, Горетцка, Мюллер (все — «Бавария»), Ауа («Лион»), Де Брёйне («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Забитцер («РБ Лейпциг»), Гомес («Аталанта»)
Нападающие: Гнабри, Левандовски (оба — «Бавария»), Неймар, Мбаппе (оба — «ПСЖ»), Месси («Барселона»), Стерлинг («Манчестер Сити»).
Ранее УЕФА по итогам голосования болельщиков назвал пять лучших голов Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Первое место занял мяч Роналду в матче с «Лионом» (2:1) в 1/8 финала.
- 28 августа 2020
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