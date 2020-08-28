Зелимхан Бакаев: это честь — представлять свою сборную, попадать в 25 лучших игроков
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от вызова в сборную России.
«Успел соскучиться по сборной. Это престижно. Это честь — представлять свою сборную, такую огромную страну, где столько людей, столько футболистов, попадать в список 25 лучших игроков. Я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие тренеров», — сказал Бакаев в интервью пресс-службе клуба.
Сборной России в ближайшее время предстоит провести два матча Лиги наций — с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября). Матч со сборной Сербии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало — в 21:45 мск. Игра со сборной Венгрии — 6-го числа в Будапеште, на стадионе «Ференц Пушкаш», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Сборная России сыграет в обновлённой форме уже 3 сентября в матче Лиги наций
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