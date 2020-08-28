Радимов: надо признать, наше судейство трусливо и позорно

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошёл проверку на полиграфе.

«Ребят, давайте — или действуем, или молчим. Сколько можно писать в сетях, и ничего не пытаться всерьёз изменить?

Будьте мужиками, задолбали! На словах все за, а как доходит до дела — все сразу в кусты. Наше судейство трусливо и позорно, надо признать. Можете меня уничтожить, если не согласны», — написал Радимов в «Твиттере».

Как сообщалось ранее, в отношении Еськова в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Есть вероятность, что к профессиональной судейской деятельности он не вернётся.



Напомним, Еськов обслуживал матч первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» в качестве видеопомощника главного арбитра Василия Казарцева. Красно-белые в ходе матча выигрывали со счётом 2:0, но «Сочи» ушёл от поражения благодаря двум голам с пенальти.