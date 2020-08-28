Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Неймар и Ди Мария связались с Месси и попытались убедить его перейти в «ПСЖ»

Неймар и Ди Мария связались с Месси и попытались убедить его перейти в «ПСЖ»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и полузащитник парижан Анхель Ди Мария связались с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и попытались убедить его присоединиться к французскому клубу, сообщает Le Parisien.

Ранее сообщалось, что аргентинец хочет перейти в «Манчестер Сити». По информации СМИ, в английском клубе убеждены, что Лионель отклонит все предложения от других команд, если «Барселона» смягчит свою позицию и отпустит форварда.

Накануне стало известно, что руководство «Барселоны» отклонило просьбу нападающего о встрече и твёрдо придерживается пункта в контракте о выплате отступных в размере € 700 млн.

«Манчестер Сити» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Месси, которое не будет нарушать правила финансового фэйр-плей. «Горожане» собираются предложить за аргентинца € 100 млн. В сделку могут включить также троих футболистов «Сити» — Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.

Отец Месси сказал директору «ПСЖ», что Лионель хочет перейти в «Манчестер Сити»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020