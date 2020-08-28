Неймар и Ди Мария связались с Месси и попытались убедить его перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и полузащитник парижан Анхель Ди Мария связались с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и попытались убедить его присоединиться к французскому клубу, сообщает Le Parisien.
Ранее сообщалось, что аргентинец хочет перейти в «Манчестер Сити». По информации СМИ, в английском клубе убеждены, что Лионель отклонит все предложения от других команд, если «Барселона» смягчит свою позицию и отпустит форварда.
Накануне стало известно, что руководство «Барселоны» отклонило просьбу нападающего о встрече и твёрдо придерживается пункта в контракте о выплате отступных в размере € 700 млн.
«Манчестер Сити» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Месси, которое не будет нарушать правила финансового фэйр-плей. «Горожане» собираются предложить за аргентинца € 100 млн. В сделку могут включить также троих футболистов «Сити» — Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
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