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Хесус Корона признан лучшим игроком чемпионата Португалии сезона-2019/2020

Хесус Корона признан лучшим игроком чемпионата Португалии сезона-2019/2020
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник «Порту» и сборной Мексики Хесус Корона был признан лучшим игроком чемпионата Португалии сезона-2019/2020, сообщает O Jogo.

Хавбек провёл в минувшем розыгрыше Примейры 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. По итогам сезона «Порту» стал чемпионом страны, а также обладателем Кубка Португалии.

Корона — воспитанник футбольной академии мексиканского клуба «Монтеррей». С 2010 по 2013 год выступал в основном составе команды. Затем Хесус продолжил свою карьеру в нидерландском «Твенте». В 2015 году переехал в Португалию, где выступает и по сей день.

В составе «Порту» мексиканский полузащитник дважды стал чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Португалии.

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