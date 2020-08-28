Баринов: звонил маме каждые 30 минут и говорил, что операция прошла успешно

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о том, как прошла операция и как он чувствовал себя сразу после неё.

Напомним, у хавбека был диагностирован разрыв передней крестообразной связи колена.

«Лежу, не встаю целый день. Сегодня вставать вообще нельзя было. В 7:00 утра подъём, снимут катетеры, и можно будет начать ходить. Обещали, что завтра будут процедуры в тренажёрном зале.

Прямо перед операцией мне сказали: «Сейчас будут закрываться глаза». Макс уже после рассказал, как ко мне шёл доктор Мариани давать кулачок, а я вырубился… Это произошло настолько быстро, что он даже не успел дойти до меня.

Когда привезли в палату, я был ещё под наркозом. В этом состоянии звонил маме каждые 30 минут и говорил, что операция прошла успешно. Не понимал, что происходит», — сказал Баринов в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».