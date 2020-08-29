Бывший нападающий ЦСКА Абель Эрнандес перешёл в «Интернасьонал».
29-летний уругвайский нападающий Абель Эрнандес стал футболистом «Интернасьоналя». Об этом сообщается в официальном «твиттере» бразильского клуба.
Абель Эрнандес перешёл в московский ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. В сезоне-2018/2019 уругвайский нападающий сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три мяча. Эрнандес известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». В июле 2019 года уругваец стал игроком катарского «Аль-Ахли", за которую в прошлом сезоне он провёл 17 матчей, в которых записал в свой актив 7 голов.
На счету Эрнандеса 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.
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