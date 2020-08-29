Мемфис Депай: я не вижу будущего в «Лионе» и не знаю, отыграю ли здесь весь сезон

26-летний нидерландский нападающий французского «Лиона» Мемфис Депай прокомментировал победу в матче 1-го тура чемпионата Франции над «Дижоном» (4:1), в котором ему удалось оформить хет-трик, а также выразил сомнения по поводу дальнейшего продолжения карьеры в нынешнем клубе.
«Это была не лучшая игра, в которой я играл, но мы начинаем сезон с тремя очками, и это самое главное. Я действительно счастлив, что сегодня забил три гола. Мы показали, что можем бороться с большими командами, но должны оставаться сосредоточенными и побеждать так называемые маленькие клубы. У нас много хороших игроков. Мы должны сделать всё возможное, чтобы стремиться к вершине.
Слухи о возможном уходе? Я не вижу будущего в «Лионе» и не знаю, отыграю ли здесь полный сезон. Я был здесь четыре года и стал капитаном. После того как вы посмотрите на мою карьеру, там нет ни намёка на трофей Лиги чемпионов», — цитирует Депая Goal.
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