«Наполи» близок к покупке 19-летнего защитника «Легии»
19-летний защитник польской «Легии» Михал Карбовник близок к переходу в «Наполи», сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По информации источника, сумма трансфера составит € 7 млн плюс бонусы. Польский левый защитник подпишет контракт до 2025 года с зарплатой в размере € 500 тыс. без учёта бонусов.
В минувшем сезоне Карбовник провёл в чемпионате Польши 28 матчей, в которых ему удалось отдать шесть голевых передач и получить три жёлтые карточки. Михал уже успел провести один матч в новом сезоне.
«Легия», в сезоне-2019/2020 набрав 69 очков, стала чемпионом Польши. Клуб на три очка опередил ближайшего преследователя, «Лех».
«Наполи», набрав 62 очка, занял седьмое место в минувшем сезоне чемпионата Италии.
Форвард «Наполи» Осимхен в дебютном матче забил три гола за восемь минут
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