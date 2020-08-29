«Наполи» близок к покупке 19-летнего защитника «Легии»

19-летний защитник польской «Легии» Михал Карбовник близок к переходу в «Наполи», сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По информации источника, сумма трансфера составит € 7 млн плюс бонусы. Польский левый защитник подпишет контракт до 2025 года с зарплатой в размере € 500 тыс. без учёта бонусов.

В минувшем сезоне Карбовник провёл в чемпионате Польши 28 матчей, в которых ему удалось отдать шесть голевых передач и получить три жёлтые карточки. Михал уже успел провести один матч в новом сезоне.

«Легия», в сезоне-2019/2020 набрав 69 очков, стала чемпионом Польши. Клуб на три очка опередил ближайшего преследователя, «Лех».

«Наполи», набрав 62 очка, занял седьмое место в минувшем сезоне чемпионата Италии.