Соболев рассказал о телефонном разговоре с Дзюбой

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о конфликте с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
«Мы с ним созвонились. Некорректно будет говорить, какой именно был разговор, но у нас были какие-то недопонимания, мы полностью их решили. Сейчас никаких проблем нет.
Стычка в полуфинале Кубка? В первую очередь это дерби двух столиц. Считаю, это нормально в таких матчах, потому что эмоции зашкаливают. Постоянно в таких матчах происходят стычки, ничего в этом такого нет. У Джикии с Оздоевым было то же самое.
Если честно, конфликта с Дзюбой никакого не было и нет. В интервью с «КраСавой» я сказал, что что-то было. А то, что произошло на поле, — это не конфликт. С Артёмом мы и не знакомы особо, виделись только в сборной и на футбольных полях, поэтому конфликта в принципе не может быть.
Удивлён ли реакцией Черчесова? Просто расстроился, что меня не вызвали. Понимаю Станислава Саламовича, потому что есть определённая атмосфера в сборной. Если бы мы приехали с недопониманием, мог быть и конфликт. Но мы всё решили, конфликта больше нет.
Номера Дзюбы у меня не было. Спросил у Джикии, он скинул его номер. Позвонил ему перед матчем с «Ротором», часа за два. Он не взял трубку. Написал ему, что это Соболев, перезвони, как сможешь. Потом он мне позвонил, я готовился к матчу и не увидел. Написал ему, чтобы позвонил мне после своего матча. Он пожелал мне удачи, и я ему пожелал тоже удачи. После игры списались и договорились созвониться", — сказал Соболев в видео YouTube-канала Nobel.
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