Созин: Еськова проверили на полиграфе, следующий шаг — газовая камера пыток. Остановитесь!

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о проверке Еськова на детекторе лжи.

«Проверка судей на детекторе лжи — не просто перебор, это вообще не имеет отношения к спорту. Сейчас проверили Еськова. Думаю, следующий шаг — газовая камера.Остановитесь! Почему мы решили, что именно судей надо проверять на полиграфе? Тот, кто это придумал, пусть начнёт с себя. Под пытками любой скажет вещи, которых не было.



Если судьи ошиблись, можно цивилизованно разбирать. Но детектор?! Давайте тогда проверять чиновников, врачей, учителей. Интересно было бы посмотреть на результаты полиграфа тех, кто принимал решение по Сутормину и Полозу. Судьи — тоже часть футбола, не надо их выделять.



Если Еськова отстранят пожизненно и что-то докажут про взятки, он должен раскрыть этих людей. И тогда мы откроем ящик Пандоры. Отстранять нужно не судей, а в первую очередь тех, кто давал взятки. И если что-то докажут и отстранят от футбольной деятельности одного мошенника «от футбола», поверьте, скандалов и криков будет в разы меньше. Сейчас из-за полиграфа мы позорим судей на всю страну. Как им жить после этого?



Судьям нужен профсоюз. А руководитель судей должен их защищать, а не проверять на детекторе. Если футбольному сообществу не нравится работа арбитров, пусть судят сами. Вторые тренеры пускай выходят и бегают. А проверять арбитров на детекторе лжи незаконно и неспортивно. Если клубы хотят перемен, надо успокоиться. Судей можно отстранять от работы после ошибок, но про полиграф всем нужно забыть», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.