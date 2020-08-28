Судья Федотов — о Еськове: кто-то что-то услышал через месяц после полиграфа

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который был видеопомощником Василия Казарцева в матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), не прошёл проверку на полиграфе.

«Что говорил Калошин на «Матч ТВ»? Он говорил, что Еськов поступил правильно. В чём тогда вина Еськова? Если руководитель по внедрению VAR в России сказал, что тот прав. Кто-то что-то услышал через месяц после полиграфа… Сегодняшние новости — это джинса, я в это не верю», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сообщалось, что в отношении Еськова в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Есть вероятность, что к профессиональной судейской деятельности он не вернётся.