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Экс-форвард «Спартака» Самбу подписал контракт с клубом «Газ Метан»

Экс-форвард «Спартака» Самбу подписал контракт с клубом «Газ Метан»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший нападающий клуба «Спартак-2» Идриса Самбу перешёл в румынский «Газ Метан» на правах свободного агента. Контракт с футболистом из Гвинеи-Бисау, имеющим португальское гражданство, рассчитан на два года (до июня 2022 года), сообщает пресс-служба клуба.

Форвард попал в систему красно-белых в сезоне-2016/2017. «Спартак» отдал за игрока € 1 млн. В 55 матчах нападающий забил пять мячей и получил 10 жёлтых карточек. Интернет-портал оценивает трансферную стоимость футболиста в € 250 тыс.

В сезоне-2019/2020 Самбу на правах аренды выступал за «Мускрон» (Бельгия). В восьми матчах Лиги Жюпиле забил один мяч. Нападающий активно привлекался к выступлениям за юношеские сборные Португалии разных возрастов.

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