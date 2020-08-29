Экс-форвард «Спартака» Самбу подписал контракт с клубом «Газ Метан»
Бывший нападающий клуба «Спартак-2» Идриса Самбу перешёл в румынский «Газ Метан» на правах свободного агента. Контракт с футболистом из Гвинеи-Бисау, имеющим португальское гражданство, рассчитан на два года (до июня 2022 года), сообщает пресс-служба клуба.
Форвард попал в систему красно-белых в сезоне-2016/2017. «Спартак» отдал за игрока € 1 млн. В 55 матчах нападающий забил пять мячей и получил 10 жёлтых карточек. Интернет-портал оценивает трансферную стоимость футболиста в € 250 тыс.
В сезоне-2019/2020 Самбу на правах аренды выступал за «Мускрон» (Бельгия). В восьми матчах Лиги Жюпиле забил один мяч. Нападающий активно привлекался к выступлениям за юношеские сборные Португалии разных возрастов.
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