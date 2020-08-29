«Арсенал» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 29 августа, состоится матч «Арсенал» – «Ливерпуль». Встреча за Суперкубок Англии сезона-2020/2021 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Ливерпуль».



В минувшем сезоне «канониры» стали обладателями Кубка Англии, «Ливерпуль» выиграл чемпионат страны.

Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли мерсисайдцев в серии пенальти.

Наиболее титулован в этом турнире «Манчестер Юнайтед» (21 трофей).