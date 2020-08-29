Экс-наставник сборной Исландии — о пандемии: больше всего пострадают скауты и агенты

Бывший наставник сборной Исландии, а ныне главный тренер «Аль-Араби» Хеймир Хадльгримссон рассказал, как по его мнению пандемия коронавируса изменит футбольный мир.

«Думаю, все спортсмены и команды должны пересмотреть свои стратегии. Для кого-то эта ситуация выглядит печально, но в долгосрочной перспективе она может пойти на пользу. Уж футболу точно. Как я уже сказал, этим видом спорта сейчас движут деньги. Может быть, мы сможем переломить данную тенденцию и вернуться немного назад, к тому, как было раньше, к основам.



Например, на данном этапе клубы будут всё чаще искать игроков именно в своей стране, взращивать своих футболистов, а не привлекать легионеров. Вместо постоянного поиска они снова займутся тренерской деятельностью. Поэтому я считаю, что текущая ситуация заставит людей пересмотреть свою стратегию, и, надеюсь, они обратят свой взор на внутренние ресурсы. Мы увидим больше местной молодёжи.



Станет больше игроков, которые действительно любят клуб, за который выступают, команду, которая их взрастила. Они будут стремиться в неё попасть. Надеюсь, в итоге мы увидим более мотивированных и увлечённых футболистов, а не наёмников, которых перекупают по всему миру. Так что с поиска игроков фокус сместится непосредственно на наставников. Именно поэтому, мне кажется, из-за нынешней ситуации в футболе больше всего пострадают скауты и агенты», — цитирует Хадльгримссона RT.