Александр Кокорин рассказал, когда сможет сыграть за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал, когда сможет вернуться на поле. Напомним, футболист продолжает восстанавливаться после травмы.
«Сегодня не играю. Вернусь ли после паузы на сборные? Надеюсь. Что с «Ромой»? Играю в «Спартаке», — сказал Кокорин в интервью, опубликованном на канале «Футбольные Биги» в YouTube.
Напомним, 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Форвард пока не дебютировал за красно-белых из-за травмы. В минувшем сезоне выступал за «Сочи» на правах аренды. Принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти) и одной результативной передачи.
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