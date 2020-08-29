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Александр Кокорин рассказал, когда сможет сыграть за «Спартак»

Александр Кокорин рассказал, когда сможет сыграть за «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал, когда сможет вернуться на поле. Напомним, футболист продолжает восстанавливаться после травмы.

«Сегодня не играю. Вернусь ли после паузы на сборные? Надеюсь. Что с «Ромой»? Играю в «Спартаке», — сказал Кокорин в интервью, опубликованном на канале «Футбольные Биги» в YouTube.

Напомним, 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Форвард пока не дебютировал за красно-белых из-за травмы. В минувшем сезоне выступал за «Сочи» на правах аренды. Принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти) и одной результативной передачи.

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