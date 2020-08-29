Челоянц: «Спартаку» на первом месте в РПЛ поможет оказаться сам «Спартак»

Бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц высказался о перспективах московского клуба в нынешнем сезоне чемпионата России.



«Редко теперь хожу на матчи, потому что не всегда нахожусь в Москве. Если «Спартак» сегодня сможет возглавить турнирную таблицу, хорошо. Поможет ли Кокорин стать первыми по итогам чемпионата? «Спартаку» на первом месте поможет оказаться сам «Спартак». Таблицу надо смотреть в конце сезона», — передаёт слова Челоянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Московский «Спартак» набрал 11 очков в 5 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12). В тройку лидеров входит «Сочи» (11).