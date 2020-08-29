«Химки» — «Ротор»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Стали известны составы «Химок» и «Ротора» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 29 августа, на стадионе «Арена Химки». Начало встречи — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «Ротор».
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мурнин, Корян, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Алиев.
Запасные: Генералов, Тихонов, Кухарчук, Засеев, Мартусевич, Георгиевский, Липовой, Воробьёв, Конате.
«Ротор»: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян, Алейник, Макаров, Жигулёв, Давиташвили, Муллин.
Запасные: Репин, Чондрич, Кожемякин, Николаев, Матрикарди, Песегов, Султонов, Серченков.
«Химки» в 5 матчах набрали 2 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» (1) — на 16-м месте.
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