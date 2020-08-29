«Спартак» — «Арсенал»: Тиль получил травму, Урунов дебютировал за красно-белых

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает тульский «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. К 70-й минуте счёт 2:1 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Арсенал».

На 57-й минуте матча полузащитник «Спартака» Гус Тиль заменил хавбека красно-белых Зелимхана Бакаева. Через 7 минут нидерландский футболист получил повреждение голеностопа и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел хавбек Остон Урунов, для которого эта встреча стала дебютной.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В бригаду входят ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери – Роман Галимов (Улан-Удэ).

Тульский «Арсенал» набрал 5 очков в 5 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (11) — на 2-м месте. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит» (12).