Полузащитник «Наполи» Аллан переходит в «Эвертон» за € 25 млн

«Эвертон» договорился с «Наполи» по трансферу бразильского полузащитника Маркеса Аллана, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По его информации, английский клуб заплатит за хавбека € 25 млн плюс бонусы. Все условия сделки согласованы.

Сообщалось, что «Эвертон» заплатит за хавбека € 30 млн, а Аллану будет предложен контракт с зарплатой € 6 млн плюс бонусы. Футболистом также интересовался «Пари Сен-Жермен».



29-летний полузащитник перешёл в «Наполи» летом 2015 года. До этого он защищал цвета «Удинезе» и бразильского «Васко да Гама». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. Контракт игрока с неаполитанским клубом действителен до лета 2023 года.



В завершившемся сезоне Аллан провёл на поле 23 матча в Серии А, стал автором двух забитых мячей и отдал одну результативную передачу.