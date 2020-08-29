Полузащитник «Наполи» Аллан переходит в «Эвертон» за € 25 млн

«Эвертон» договорился с «Наполи» по трансферу бразильского полузащитника Маркеса Аллана, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По его информации, английский клуб заплатит за хавбека € 25 млн плюс бонусы. Все условия сделки согласованы.
Сообщалось, что «Эвертон» заплатит за хавбека € 30 млн, а Аллану будет предложен контракт с зарплатой € 6 млн плюс бонусы. Футболистом также интересовался «Пари Сен-Жермен».
29-летний полузащитник перешёл в «Наполи» летом 2015 года. До этого он защищал цвета «Удинезе» и бразильского «Васко да Гама». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. Контракт игрока с неаполитанским клубом действителен до лета 2023 года.
В завершившемся сезоне Аллан провёл на поле 23 матча в Серии А, стал автором двух забитых мячей и отдал одну результативную передачу.
- 29 августа 2020
-
20:15
-
20:10
-
20:09
-
19:56
-
19:50
-
19:42
-
19:35
-
19:32
-
19:16
-
19:15
-
19:01
-
18:56
-
18:53
-
18:48
-
18:47
-
18:36
-
18:35
-
18:11
-
18:08
-
18:04
-
17:50
-
17:39
-
17:33
-
17:26
-
17:26
-
17:13
-
16:50
-
16:19
-
16:19
-
16:06
-
16:02
-
15:56
-
15:40
-
15:32
-
15:08