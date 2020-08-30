Травмированный Баринов обратился к «Локомотиву» перед матчем с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, который накануне в Риме перенёс операцию на крестообразной связке колена, обратился к команде в преддверии матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Парни, всем привет! Сегодня непростой матч, тяжёлый матч. Я хочу вам всем пожелать удачи, чтобы была победа за нами. Вперёд, «Локо»!» — сказал Баринов в видео, размещённом пресс-службой «Локомотива» в «Твиттере».
Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).
«Зенит» набрал в 5 матчах 12 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на 7-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).
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