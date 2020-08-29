Баринов ходит по клинике на следующий день после операции на «крестах». Видео

Пресс-служба московского «Локомотива» в «Твиттере» выложила видеоролик с полузащитником Дмитрием Бариновым, которому вчера, 29 августа, провели операцию на крестообразной связки колена.

На видео футболист ходит по коридору итальянской клиники.

Баринов ранее рассказал о своём самочувствии после операции на крестообразной связке колена.

На 16-й минуте матча с московским «Спартаком» (1:2) Баринов упал на газон, схватившись за колено. С поля его увезли на электрокаре. Баринов покинул поле в слезах. У хавбека был диагностирован разрыв крестообразной связки.

23-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил две жёлтые карточки.