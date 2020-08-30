«Как обычно». Фабрегас пошутил об удалении игрока «Монако»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал удаление Юссуфа Фофана в матче 2-го тура Лиги 1 с «Метцем» (0:1, идёт второй тайм).
На 46-й минуте встречи Фофана получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. «Как обычно», — написал Фабрегас в своём «твиттере» сразу после удаления футболиста «Монако».
Сеск перешёл в «Монако» из лондонского «Челси» в январе 2019 года за € 9 млн. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 6,5 млн.
В сезоне-2019/2020 Фабрегас помог «Монако» в 22 матчах во всех турнирах. Испанец записал в свой актив 3 результативные передачи.
Сообщалось, что Фабрегас может сменить команду в это трансферное окно. В услугах 33-летнего испанца заинтересована катарская «Аль-Гарафа». «Монако» не против расставания с Фабрегасом. В клубе недовольны игрой хавбека.
- 30 августа 2020
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