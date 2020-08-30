Кудряшов: понимал, что меня могут не вызвать из-за недостатка практики. Приятно удивился

Защитник сборной России и «Антальяспора» Фёдор Кудряшов прокомментировал вызов в сборную на матчи Лиги наций.
«Я очень соскучился. По ребятам, по всему персоналу. Я с начала года был в Анталье, прилетал в Россию только на один день в марте. Очень хотелось увидеть друзей, приятелей, знакомых, поэтому приятные ощущения.
Хотел вызова в сборную, но уверенности не было. В Турции сейчас межсезонье, а в России уже прошло несколько туров. Понимал, что меня могут не выбрать из-за недостатка практики. Поэтому приятно удивился.
О Евро следующим летом не думаю. Кажется, это так далеко, ещё столько всего может произойти. Если буду играть, надеюсь, попаду в сборную и выступлю на турнире», — приводит слова Кудряшова пресс-служба сборной России.
Напомним, подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.
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