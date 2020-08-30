Шесть футболистов участвуют в тренировке сборной России
Сегодня, 30 августа, сборная России проводит тренировку в преддверии матчей групповой стадии Лиги наций с национальными командами Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).
В командном занятии принимают участие Фёдор Кудряшов, Роман Нойштедтер и Далер Кузяев, а также прибывшие накануне в расположение национальной команды футболисты «Спартака» Роман Зобнин, Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев.
Фото можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».
Напомним, подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.
Джикия, Бакаев и Зобнин прибыли в расположение сборной России
- 30 августа 2020
-
13:02
-
13:00
-
12:48
-
12:46
-
12:38
-
12:24
-
12:18
-
12:06
-
12:02
-
11:59
-
11:52
-
11:43
-
11:36
-
11:33
-
11:14
-
11:09
-
11:00
-
10:59
-
10:49
-
10:38
-
10:35
-
10:22
-
10:14
-
10:08
-
10:03
-
09:55
-
09:50
-
09:39
-
09:38
-
09:30
-
09:24
-
09:22
-
08:51
-
07:50
-
06:39
Партнерский контент