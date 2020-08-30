Шесть футболистов участвуют в тренировке сборной России

Сегодня, 30 августа, сборная России проводит тренировку в преддверии матчей групповой стадии Лиги наций с национальными командами Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).



В командном занятии принимают участие Фёдор Кудряшов, Роман Нойштедтер и Далер Кузяев, а также прибывшие накануне в расположение национальной команды футболисты «Спартака» Роман Зобнин, Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев.

Фото можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».



Напомним, подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.