«Монако» в меньшинстве обыграл «Метц», Головин покинул поле на 16-й минуте

В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Монако» одержал победу над «Метцем». Встреча проходила на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 22-й минуте матча забил футболист «Монако» Бенуа Бадьяшиль. На 46-й минуте встречи полузащитник монегасков Юссуф Фофана получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин получил травму в матче с «Метцем». Хавбек держался за заднюю поверхность бедра и не смог продолжить игру. Полузащитник Софьян Диоп заменил его на 16-й минуте.

После 2 туров «Монако», набрав 4 очка, занимает второе место в таблице чемпионата Франции.

Результаты других матчей Лиги 1:

«Анже» — «Бордо» — 0:2

«Нант» — «Ним» — 2:1

«Сент-Этьен» — «Лорьян» — 2:0