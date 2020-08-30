Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Монако» в меньшинстве обыграл «Метц», Головин покинул поле на 16-й минуте

«Монако» в меньшинстве обыграл «Метц», Головин покинул поле на 16-й минуте
Футбол / Франция 0

В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Монако» одержал победу над «Метцем». Встреча проходила на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 22-й минуте матча забил футболист «Монако» Бенуа Бадьяшиль. На 46-й минуте встречи полузащитник монегасков Юссуф Фофана получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин получил травму в матче с «Метцем». Хавбек держался за заднюю поверхность бедра и не смог продолжить игру. Полузащитник Софьян Диоп заменил его на 16-й минуте.

После 2 туров «Монако», набрав 4 очка, занимает второе место в таблице чемпионата Франции.

Результаты других матчей Лиги 1:

«Анже» — «Бордо» — 0:2

«Нант» — «Ним» — 2:1

«Сент-Этьен» — «Лорьян» — 2:0

Франция - Лига 1. 2-й тур
30 августа 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
0 : 1
Монако
Монако
0:1 Бадьяшиль – 22'
Удаления: нет / Фофана – 46'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020