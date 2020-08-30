Незасчитанные голы Рыбчинского и Дзюбы — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Зенит»

В 6-м тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Владимир Москалёв (Воронеж), ему ассистировали судьи на линиях Алексей Стипиди (Краснодар) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск).
На 11-й минуте гол забил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский, но арбитр отменил взятие ворот, благодаря видеоповтору зафиксировав офсайд. В начале второго тайма был отменён уже гол «Зенита». На 52-й минуте гол забил Артём Дзюба, но Сердар Азмун в момент передачи подыграл себе рукой.
Видео можно посмотреть на канале РПЛ в Rutube.
«Зенит», набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на 7-м месте.
В 7-м туре «Зенит» на своём поле сыграет с тульским «Арсеналом», а «Локомотив» в гостях встретится с «Ростовом». Матчи состоятся 12 сентября.
- 30 августа 2020
-
22:12
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
21:57
-
21:55
-
21:44
-
21:33
-
21:16
-
21:11
-
21:08
-
21:04
-
20:55
-
20:53
-
20:50
-
20:45
-
20:44
-
20:33
-
20:26
-
20:05
-
19:56
-
19:56
-
19:42
-
19:22
-
19:22
-
19:12
-
19:07
-
19:05
-
19:04
-
19:00
-
18:53
-
18:52
-
18:51
-
18:39
-
18:38