Умар Ниасс — один из кандидатов на усиление «Локомотива»

Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов, которых рассматривает «Локомотив» на позицию форварда, является Умар Ниасс, который сейчас является свободным агентом.
Однако сенегалец не является фаворитом. Также в список входит форвард из АПЛ.
Ниасс защищал цвета «Локомотива» с 2014 по 2015 год. В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл лишь 3 матча в английской Премьер-лиге и результативными действиями не отметился. В июне он стал свободным агентом.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ранее прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб форварда «Сельты» Санти Мины. По его словам, испанец входит в список из 4-5 кандидатур, по которым ведутся переговоры.
Сообщалось, что форвард «Сельты» Санти Мина может продолжить карьеру в «Локомотиве». В минувшем сезоне нападающий в 34 матчах Примеры забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мины в € 14,5 млн.
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