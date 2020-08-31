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Умар Ниасс — один из кандидатов на усиление «Локомотива»

Умар Ниасс — один из кандидатов на усиление «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов, которых рассматривает «Локомотив» на позицию форварда, является Умар Ниасс, который сейчас является свободным агентом.

Однако сенегалец не является фаворитом. Также в список входит форвард из АПЛ.

Ниасс защищал цвета «Локомотива» с 2014 по 2015 год. В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл лишь 3 матча в английской Премьер-лиге и результативными действиями не отметился. В июне он стал свободным агентом.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ранее прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб форварда «Сельты» Санти Мины. По его словам, испанец входит в список из 4-5 кандидатур, по которым ведутся переговоры.

Сообщалось, что форвард «Сельты» Санти Мина может продолжить карьеру в «Локомотиве». В минувшем сезоне нападающий в 34 матчах Примеры забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мины в € 14,5 млн.

Кикнадзе: у нас 4-5 кандидатур, по которым ведём переговоры. Санти Мина входит в список
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