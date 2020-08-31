Фанаты «Штутгарта» начали сбор средств на трансфер Лионеля Месси
Фанаты немецкого «Штутгарта» начали сбор средств на переход нападающего «Барселоны» Лионеля Месси на краудфандинговой платформе GoFundMe.
Из желаемых € 900 млн болельщикам удалось собрать € 262. Если сумма не будет собрана вовремя или Месси перейдёт в другой клуб, фанаты переведут собранные средства в благотворительную организацию.
Напомним, главным претендентом в борьбе за аргентинского игрока является «Манчестер Сити». «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.
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