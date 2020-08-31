Иммобиле подписал новый контракт с «Лацио» до 2025 года

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле подписал новый контракт с клубом на пять лет, сообщается на официальном сайте римлян.

Как информируют СМИ, зарплата итальянца составит около € 4 млн за сезон плюс бонусы. По истечении контракта форварду исполнится 35 лет.



Итальянский футболист выступает за «Лацио» с 2016 года. В минувшем сезоне Серии А его команда заняла четвёртое место. Игрок выразил желание остаться в римском клубе до конца карьеры.



Иммобиле стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/2020, выиграв «Золотую бутсу». На втором месте в соревновании — форвард «Баварии» Роберт Левандовски: в матчах завершившегося сезона он забил 34 мяча. На счету нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду 31 гол.