Неймар: я остаюсь в «ПСЖ» на следующий сезон

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал ситуацию со своим будущим.
«Я остаюсь в „ПСЖ“ на следующий сезон. Хочу вернуться в финал Лиги чемпионов и на этот раз выиграть его. Я вдохновлён идеей сделать всё, чтобы моё имя было занесено в учебники истории клуба. Самое главное — выиграть Лигу чемпионов с моими товарищами по команде. Меня не волнуют индивидуальные награды, а только коллективные цели.
Я надеюсь, что «ПСЖ» будет продолжать расти и выигрывать титулы, которые ещё не завоёвывались. Надеюсь, клуб войдёт в историю футбола", — цитирует Неймара Paris team.
В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Лиссабоне, мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль».
- 31 августа 2020
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