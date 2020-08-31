Неймар: я остаюсь в «ПСЖ» на следующий сезон

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал ситуацию со своим будущим.

«Я остаюсь в „ПСЖ“ на следующий сезон. Хочу вернуться в финал Лиги чемпионов и на этот раз выиграть его. Я вдохновлён идеей сделать всё, чтобы моё имя было занесено в учебники истории клуба. Самое главное — выиграть Лигу чемпионов с моими товарищами по команде. Меня не волнуют индивидуальные награды, а только коллективные цели.

Я надеюсь, что «ПСЖ» будет продолжать расти и выигрывать титулы, которые ещё не завоёвывались. Надеюсь, клуб войдёт в историю футбола", — цитирует Неймара Paris team.

В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Лиссабоне, мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль».