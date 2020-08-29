Панкрат: многое указывает на переход Месси в «ПСЖ». Там будут и Роналду с Гвардиолой

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабрис Панкрат поделился мнением о потенциальном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.

«Скажу что думаю. Помимо города — Манчестер уродливый, серый, всегда идет дождь — есть множество параметров, из-за которых уверен, что Месси переедет в Париж. И Роналду присоединится к нему в 2021 году. И Гвардиола тоже.



Думаю, Гвардиола и Месси разговаривали и раньше. Гвардиола, должно быть, сказал ему: «Мы собираемся поднять шумиху, будто я жду тебя в Манчестере, но поезжай в Париж и не волнуйся, в следующем году я тоже туда приеду». Я это так вижу. Слоган «ПСЖ» «Давайте мечтать о большем» обретёт смысл! Это будет первая команда в мире, объединившая четырех инопланетян — Роналду, Месси, Неймара и Мбаппе. С безумно хорошим тренером.



Месси 33 года, Роналду будет 36, но звёздам их уровня не нужно бежать. Это мяч движется к ним. Может быть, они будут перемещаться по полю медленнее, усилия будут прилагать их молодые партнёры по команде. Они всегда будут иметь значение в техническом плане.

И ещё, если бы вы смогли взять Буффона или Дэвида Бекхэма в 37 лет, учитывая маркетинговый спрос, который никто не скрывает, имеет смысл взять и Роналду, который всё ещё очень конкурентоспособен и профессионален», — цитирует Панкрата Le Parisien.