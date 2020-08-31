Источник: «Манчестер Сити» готовится к презентации Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает журналист Марсело Бехлер на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, английский клуб начал подготовку к презентации аргентинского футболиста. Сообщается, что «Манчестер Сити» связался с крупной производственной компанией и запросил архивные кадры игры Месси для подготовки видеоролика.



Ранее сообщалось, что Месси в категоричной форме отказался принимать участие в тренировках «Барселоны». Аргентинский футболист также сказал, что не прибудет в расположение каталонского клуба к началу чемпионата Испании. Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% от заработной платы.

Месси сказал руководству, что больше не считает себя игроком «Барселоны»