Джек Грилиш впервые вызван в сборную Англии

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш вызван в расположение сборной Англии на предстоящие матчи Лиги наций с Исландией и Данией, сообщает Sky Sports.

Этот вызов в национальную команду стал первым для 24-летнего хавбека. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение пригласить Грилиша в команду, так как нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд и полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинкс выбыли из строя.

В сезоне-2019/2020 Грилиш принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

Сборная Англии проведёт матч Лиги наций УЕФА с национальной командой Исландии 5 сентября в Рейкьявике (Исландия). Начало встречи — в 19:00 мск. 8 сентября подопечные Гарета Саутгейта сыграют со сборной Дании в Копенгагене (Дания). Начало матча — в 21:45 мск.