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Брайтвайт прокомментировал информацию о желании взять десятый номер после ухода Месси

Брайтвайт прокомментировал информацию о желании взять десятый номер после ухода Месси
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт опроверг информацию о том, что планирует взять 10-й номер после ухода форварда Лионеля Месси из каталонского клуба.

«О чём вообще люди думают? Конечно же, я не просил у клуба номер Месси. Это было бы неуважительно. Мне кажется, что люди, которые придумывают подобные истории, практически никого не уважают.

О Месси много чего пишут, и я не знаю, что происходит. Могу сказать, что он отличный игрок и человек, с которым хорошо работать в одной команде. Он — один из лучших футболистов в истории, и его уход из клуба будет огромной потерей. Надеюсь, что этого не произойдёт. Не знаю, что происходит, поэтому не буду комментировать то, о чём ничего не знаю», — приводит слова Брайтвайта BT.

Мартин Брайтвайт хочет взять десятый номер после ухода Месси
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