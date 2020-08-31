Арбитр Федотов: первый гол Деспотовича в ворота «Тамбова» засчитывать было нельзя

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Тамбовом» (2:2).

«Мешков неплохо провёл матч. Но всё же есть один вопрос: на 47-й минуте, когда «Рубин» забивал гол, Ойеволе и Деспотович боролись за мяч, на верховой мяч вышел и Рыжиков. Ойеволе и Рыжиков смотрели на мяч, а Деспотович – на Ойеволе. Когда Ойеволе выпрыгнул, пытаясь сыграть в мяч, нападающий «Рубина» толкнул его рукой на Рыжикова. Именно от этого толчка вратарь уронил мяч, а Деспотович подхватил и забил гол. Это неправильно засчитанный гол, следовало назначить штрафной удар в пользу «Тамбова», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Ариной Лавровой.