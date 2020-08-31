Главный тренер сборной Беларуси — о словах Шкурина: не следует мешать политику и спорт

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал слова нападающего ЦСКА Ильи Шкурина. Напомним, ранее игрок заявил, что он отказывается выступать за национальную команду Беларуси, пока у власти находится Александр Лукашенко.



«Он взрослый человек, сделал свой выбор. Повлиять на него мы не можем. В моём понимании не следует мешать политику и спорт. Соглашусь со Стасом Драгуном: мы играем для народа, и вызов в национальную сборную — честь для футболиста», — приводит слова Мархеля «Прессбол».

Илья Шкурин перешёл в ЦСКА из брестского «Динамо» в сезоне-2019/2020 за € 500 тыс. В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол. Нападающий вызывался в молодёжную сборную Беларуси, за которую провёл 6 матчей и забил 1 мяч.