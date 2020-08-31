Главный тренер сборной Беларуси — о словах Шкурина: не следует мешать политику и спорт

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал слова нападающего ЦСКА Ильи Шкурина. Напомним, ранее игрок заявил, что он отказывается выступать за национальную команду Беларуси, пока у власти находится Александр Лукашенко.
«Он взрослый человек, сделал свой выбор. Повлиять на него мы не можем. В моём понимании не следует мешать политику и спорт. Соглашусь со Стасом Драгуном: мы играем для народа, и вызов в национальную сборную — честь для футболиста», — приводит слова Мархеля «Прессбол».
Илья Шкурин перешёл в ЦСКА из брестского «Динамо» в сезоне-2019/2020 за € 500 тыс. В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол. Нападающий вызывался в молодёжную сборную Беларуси, за которую провёл 6 матчей и забил 1 мяч.
- 31 августа 2020
-
22:29
-
22:28
-
22:04
-
22:03
-
22:00
-
21:45
-
21:35
-
21:27
-
21:26
-
21:18
-
21:04
-
20:53
-
20:50
-
20:35
-
20:35
-
20:21
-
20:21
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:49
-
19:35
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:09
-
18:52
-
18:49
-
18:42
-
18:41
-
18:30
-
18:30
-
18:17
-
18:16
-
18:00