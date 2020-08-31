Источник: «Наполи» утратил интерес к Влашичу

«Наполи» утратил интерес к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу, сообщает CalcioNapoli24.



По информации источника, неаполитанский клуб переключился на других футболистов. Ранее сообщалось, что «Наполи» вступил в в переговоры с представителями Влашича. Ожидалось, что «Наполи» предложит ЦСКА € 20 млн без учёта бонусов за трансфер хорватского полузащитника.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн.