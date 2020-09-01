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Источник: «Сельта» отклонила предложение «Локомотива» об аренде форварда Мины

Источник: «Сельта» отклонила предложение «Локомотива» об аренде форварда Мины
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» заинтересован в услугах нападающего «Сельты» Санти Мины, сообщает Radio Vigo.

По информации источника, московский клуб сделал «Сельте» предложение об аренде 24-летнего футболиста. Сообщается, что испанский клуб ответил отказом. «Сельта» готова начать переговоры с «Локомотивом», если «железнодорожники» предложат полноценный трансфер Мины.

Напомним, во второй половине сезона-2019/2020 за «Сельту» на правах аренды играл нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов.

Санти Мина выступает в составе «Сельты» с 2019 года. В сезоне-2019/2020 нападающий принял участие в 36 матчах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Действующий контракт Мины с испанским клубом рассчитан до июня 2024 года.

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