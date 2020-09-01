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Вадим Евсеев: все прекрасно понимают, что уход Газизова — потеря для «Уфы»

Вадим Евсеев: все прекрасно понимают, что уход Газизова — потеря для «Уфы»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал уход из клуба генерального директора Шамиля Газизова, который занял аналогичный пост в московском «Спартаке».

«Все прекрасно понимают, что это потеря. Но нужно из этого выходить и у нас есть генеральный директор Шайбеков, он работал и был правой рукой Газизова. Он в курсе требований и никаких проблем нет. Если возвращаться к деньгам, как платились деньги, так и платятся. Деньги небольшие как в других клубах, но они стабильны. В этом плане уход Газизова никак не повлиял на клуб», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».

«Уфа», набрав в шести турах пять очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 7-м туре клуб 13 сентября на выезде сыграет с «Тамбовом».

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